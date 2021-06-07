"أسيمي جويتا" يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا لمالي

بامكو - (أ ش أ):

أدى أسيمي جويتا اليمين الدستوري رئيسًا مؤقتًا لمالي خلال مراسم أقيمت بالعاصمة بامكو، متعهدًا أنه سيشرف على فترة انتقال نحو انتخابات رئاسية ديمقراطية.

وقال جويتا، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين "الوضع يقدم لنا الفرصة لإعادة إرساء عملية الانتقال في الاتجاه الذي يرغب فيه الشعب"، مضيفًا أنه أُلزم بتطبيق "الأعمال الضرورية من أجل نجاح فترة الانتقال، وخاصة لتنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية ونزيهة وشفافة وتجرى في الموعد المقرر لها".

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت بالفعل الشهر الماضي جويتا رئيسًا انتقاليًا للبلاد، غير أنه أدى اليمين الدستورية رسميًا اليوم، كما أنه تحت ضغط من القوى الإقليمية والدولية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر فبراير المقبل كما هو مقرر.