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"الرئاسي الليبي" يؤكد تمسكه بالمصالحة الوطنية وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة

05:05 م الإثنين 07 يونيو 2021
"الرئاسي الليبي" يؤكد تمسكه بالمصالحة الوطنية وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

طرابلس - (أ ش أ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين، تمسكه بالمصالحة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة الليبية.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي اليوم مع أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار، والذي ضم أعضاء ممثلين عن 13 دائرة انتخابية، حيث تم مناقشة دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء مناقشة دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنفي على دعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ومن جانبهم، أكد أعضاء الهيئة على ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء، ولم شمل أبناء الوطن الواحد.

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