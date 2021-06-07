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وزير الخارجية البريطاني يتوجه إلى العراق غدًا الثلاثاء

04:13 م الإثنين 07 يونيو 2021
وزير الخارجية البريطاني يتوجه إلى العراق غدًا الثلاثاء

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور بغداد يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "راب سيصل إلى بغداد يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".

وأضاف، أن "وزير الخارجية البريطاني سيلتقي رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى نظيره فؤاد حسين".

وقبل أيام قال مصدر عراقي لـRT، إن "من بين الملفات التي سيبحثها وزير الخارجية البريطاني، تواجد قوات التحالف الدولي، والعلاقة بين بغداد ولندن، لكن الملف الأساسي سيتعلق بتواجد قوات التحالف".

وفي وقت سابق قال قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير مايك ويجستون: "سنقوم بعمليات لدعم حكومة العراق، ونحارب فلول داعش في العراق وسوريا، وسنستمر في نقل القتال إليهم في ملاذهم حيث لا مفر من ذلك، إذ أنهم يهددون شوارع المملكة المتحدة وحلفاءنا".

دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني العراق وزارة الخارجية العراقية

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