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مجلس النواب الليبي: أوفينا بالتزاماتنا بشأن المناصب السيادية في البلاد

03:16 م الإثنين 07 يونيو 2021
مجلس النواب الليبي: أوفينا بالتزاماتنا بشأن المناصب السيادية في البلاد

مجلس النواب الليبي

طبرق- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، إن المجلس أوفى بالتزاماته بشأن المناصب السيادية في البلاد، مؤكدا أنه أحال ملف المرشحين إلى المجلس الأعلى للدولة للبت النهائي فيه .

وأكد بلحيق - في تصريحات نقلتها قناة 218 الليبية - أن المجلس يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل؛ بشأن الميزانية والمناصب السيادية، مشيرا إلى أن المجلس ما زال يناقش تعديلات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وفقًا للملاحظات التي تقدّم بها أعضاء المجلس، بعد أن أقر، في جلسته الماضية، الباب الأول المتعلق بالمرتبات، وما في حكمها .

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق ليبيا المجلس الأعلى للدولة

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