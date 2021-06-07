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وزير خارجية اليابان يثمن الدور المصري بشأن التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية

02:58 م الإثنين 07 يونيو 2021
وزير خارجية اليابان يثمن الدور المصري بشأن التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية

وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجي

القاهرة- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين مع نظيره الياباني "موتيجي توشيميتسو" آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري اليوم من وزير الخارجية الياباني تناولا خلاله سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر واليابان في العديد من المجالات، حسب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ .

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم ، إن الوزير "موتيجي توشيميتسو" أبدى اهتماماً بالاستماع إلي رؤية مصر إزاء الأوضاع بالمنطقة وفي مقدمتها التطورات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، حيث أعرب عن تقدير بلاده للدور المصري مثمناً جهودها المتواصلة مؤخراً في هذا الشأن، وصولاً إلى وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته.

ووفق المتحدث، استعرض الوزير شكري التحركات والاتصالات المصرية في هذا الصدد، فضلاً عن ملف إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية في سائر الأراضي الفلسطينية، مشيراً أيضاً إلي ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصةً وأن التطورات الأخيرة برهنت على محورية القضية الفلسطينية وخطورة استمرارها دون التوصل لحل عادل وشامل للنزاع وفقاً لمحددات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأضاف المتحدث أن المباحثات تضمنت أيضاً التباحُث حول سبل مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، كما اتفقا على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص الملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

موتيجي توشيميتسو سامح شكري القضية الفلسطينية مصر اليابان

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