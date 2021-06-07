تقرير إسرائيلي: إلغاء "مسيرة الأعلام" بعد رفض الشرطة المسار الذي طلبه المنظمون

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأنه جرى اليوم الاثنين إلغاء "مسيرة الأعلام" التي كان من المفترض تنظيمها الخميس القادم في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعدما رفضت الشرطة طلب المنظمين بالسماح للمشاركين بالمرور عبر باب العامود في البلدة القديمة.

وكان معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد رأوا أن الموافقة على تنظيم المسيرة من الأساس يهدف إلى إثارة موجة جديدة من العنف مع أداء الحكومة الجديدة المناهضة له اليمين الدستورية أمام الكنيست.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي نقلت عن مصادر في واشنطن القول إن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الأحداث المتعلقة بمسيرة الأعلام، ودعت إسرائيل إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والمساس بالمحاولات الهادفة إلى تثبيت الهدوء.

وكان من المقرر أن تمر المسيرة عبر باب العامود بالقرب من حي الشيخ جراح. وطالب المنظمون بالسماح بخروج المسيرة للتعويض عن المسيرة التي ألغيت الشهر الماضي بسبب تصاعد التوترات في الحرم القدسي ومع حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" دعت كوادرها وجماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام يوم الخميس المقبل "والوقوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواجهة مسيرة الأعلام للمستوطنين المتطرفين في البلدة القديمة بالقدس".

كما حذرت حركة حماس "من اقتراب أي مسيرة للجماعات اليهودية من القدس المحتلة والمسجد الأقصى".