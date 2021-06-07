الخارجية الروسية: مستعدون للحوار مع الناتو ولكن بمشاركة خبراء عسكريين

موسكو- (د ب أ):

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لا تتخلى عن الحوار مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأنها جاهزة لبحث مسائل تخفيف حدة التوتر، ولكن بمشاركة خبراء عسكريين.

وردا على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ودعوته لروسيا لاستئناف الحوار مع الحلف، كتبت زاخاروفا على صفحتها في "تليجرام" اليوم الاثنين إن "روسيا لا تتخلى عن الحوار مع الناتو".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عنها القول إن روسيا "جاهزة للبحث الحقيقي لمسائل تخفيف حدة التوتر ومنع وقوع الحوادث. لكن هذه المحادثات لا معنى لها بدون مشاركة الخبراء العسكريين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عبر عن استعداد موسكو لاستئناف الحوار في إطار مجلس روسيا - الناتو، مشيرا إلى ضرورة أن يبدأ ذلك بالاتصالات بين العسكريين بهدف تقييم الوضع الحقيقي على الأرض.