عودة مصر إلى إفريقيا.. مناقشة رسالة ماجستير عن جهود مؤٔسسات الدولة في القارة السمراء

أكدت دراسة ماجستير في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية نجحت بعد ثورة 30 يونيو في دعم وتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية، بحيث انعكس ذلك على حماية مصفوفة المصالح المصرية في أفريقيا وتحقيق الأهداف العامة للسياسة المصرية في أفريقيا بعد الثورة.

جاء ذلك في رسالة ماجستير للباحث أمير وجدي، سكرتير ثالث بوزارة الخارجية المصرية، تحت إشراف الدكتور محمود أبو العينين، رئيس قسم العلوم السياسية والعميد الأسبق للكلية، وشارك في لجنة المناقشة المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور صبحي قنصوة، أستاذ العلوم السياسية بالكلية.

وقررت اللجنة العلمية منح الباحث درجة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص الدراسات الأفريقية، بتقدير امتياز والتوصية بنشر الرسالة.

أوضحت الرسالة التي جاءت بعنوان: "السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا منذ 30 يونيو 2013 بالتركيز على منطقة حوض النيل"، محددات السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا منذ ثورة يونيو، وأهداف ومصالح السياسة المصرية تجاه أفريقيا بعد الثورة.

كما وثقت الرسالة بشكل علمي جهود مؤسسات الدولة المصرية المختلفة العاملة في أفريقيا، وكذا فندت أدوات التحرك المصري في القارة بشكل عام، وبصفة خاصة تجاه دول حوض النيل.

كما قدمت الرسالة تقييم وتحليل واستشراف لمستقبل العلاقات المصرية الأفريقية، فضلا عن بعض التوصيات لزيادة فعالية السياسة المصرية أفريقيا.

وكشفت نتائج الرسالة عن نجاح السياسة المصرية في استعادة الدور القيادي في أفريقيا، نتيجة قناعة القيادة السياسية وتوافر الإرادة السياسية الجادة، كما حققت مصر الأمن في دول المجال الحيوي، عبر العمل على إيجاد استقرار نسبي في ليبيا، ودعم النظام الجديد في السودان بعد الثورة على حكم عمر البشير، وأشارت الدراسة إلى تعدد زيارات الرئس عبدالفتاح السيسي إلى دول القارة الأفريقية وجهوده في الإرتقاء بالعلاقات المصرية الأفريقية، والتعبير عن قضايا أفريقيا على الصعيد الأممي.

وخصص الباحث جزءاً من الرسالة للحديث عن السياسة المصرية تجاه إثيوبيا، ومحاولات مصر تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبي عبر زيارات الرئيس و الإرتقاء بالتعاون الإقتصادي، وأوضحت الرسالة أن أديس أبابا تفاوضت بسوء نية مبيتة في ملف سد النهضة، وكان ذلك السبب في عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.