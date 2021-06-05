الكاظمي والعبادي يناقشان خطط الحكومة العراقية لتوفير بيئة آمنة للانتخابات

بغداد - (د ب أ)

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مستجدات الأوضاع في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العبادي استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء، وأنه جرى خلال اللقاء مناقشة اخر مستجدات الأوضاع التي تشهدها البلاد، وخطط الحكومة في مواجهة التحديات، واستعداداتها لتوفير البيئة الآمنة للانتخابات المبكرة.

وأكد العبادي، وفقا للبيان، أهمية توحيد الكلمة لتجاوز الأزمات، وتضافر الجهود من أجل إجراء انتخابات مبكرة نزيهة، وبمراقبة أممية، تسهم في تغيير الأوضاع إلى الأفضل لخدمة أبناء الشعب.

ومن المقرر أن تجرى بالعراق في العاشر من أكتوبر المقبل انتخابات برلمانية مبكرة.