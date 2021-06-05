الإمارات: ندعم جميع الجهود والمساعي التي تقود إلى أمن واستقرار ليبيا

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإما

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، خلال لقائه وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.

كما استعرض الجانبان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت تطورات الأوضاع على الساحة الليبية وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قيادتها المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر 2021.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، عمق العلاقات الإماراتية الليبية والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وأشار إلى أن بلاده تدعم جميع الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة وتقف دائما إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والرخاء.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال قيادتها المرحلة الحالية وما تقوم به لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا وتهيئة كافة الظروف الملائمة لعقد الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.