الحكومة النيجيرية تحجب "تويتر" عن معظم السكان

لاجوس- (د ب أ)

ححبت السلطات النيجيرية موقع تويتر عن النيجيريين، بعد يوم من إعلان الحكومة تعليق عمليات منصة التواصل الاجتماعي في البلاد لأجل غير مسمى.

واستيقظ الكثيرون من النيجيريين صباح اليوم السبت ليكتشفوا أنهم غير قادرين على الوصول إلى موقع تويتر.

وأكدت رابطة مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية المرخصة في نيجيريا اليوم، أن أعضاءها تلقوا تعليمات رسمية من جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي لتعليق الوصول للموقع.

يشار إلى أن أعضاء رابطة مشغلي الاتصالات مسؤولون عن شبكات الهاتف المحمول التي يستخدمها غالبية النيجيريين للوصول إلى تويتر.

ولا يزال من الممكن الوصول إلى تويتر من خلال النطاق العريض الثابت الأكثر تكلفة نسبيًا، الذي يستخدمه عدد قليل للغاية من النيجيريين. وليس من الواضح ما إذا كان الوصول عبر هذا الطريق سيتم حظره أيضًا.

وأعلنت وزارة الإعلام النيجيرية أمس الجمعة أن الحكومة النيجيرية علقت عمليات تويتر في البلاد "إلى أجل غير مسمى.

وكان تويتر حذف تغريدة للرئيس النيجيري قبل أيام قليلة، لكن الوزارة لم تتطرق إلى الواقعة في بيانها.

وكتبت الوزارة في منشور لها أن الحظر يرجع إلى "استخدام المنصة المستمر للأنشطة التي يمكن أن تقوض وجود وحدة نيجيريا".

وهدد بوهاري في التغريدة المحذوفة بقمع الانفصاليين.

وقالت تويتر إنها حذفت تغريدة بوهاري لأنها انتهكت قواعد الموقع ضد السلوك العدائي. كما أوقفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة حسابه لمدة 12 ساعة.