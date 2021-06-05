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سفيرة فلسطين لدى إيرلندا تنفي لقاء نظيرها الإسرائيلي

06:14 م السبت 05 يونيو 2021
سفيرة فلسطين لدى إيرلندا تنفي لقاء نظيرها الإسرائيلي

علم فلسطين

رام الله - (د ب أ)

نفت سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا جيلان وهبة لقاءها بالسفير الإسرائيلي.

وقالت في بيان صدر عنها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت: "لم ألتق سفير إسرائيل، ولم أجتمع معه في أي مكان، وهذه الأخبار مجرد افتراءات وتضليل أراد به الاحتلال الاسرائيلي صرف الانتصار في البرلمان الايرلندي".

وتبنى البرلمان الإيرلندي الشهر الماضي قرارا غير مسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من خلال إدانة السياسات التي تنتهجها إسرائيل بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقر البرلمان الإيرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، واصفا هذه النشاطات الإسرائيلية بغير القانونية.

فلسطين إسرائيل إيرلندا

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