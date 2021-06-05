توقيع أكثر من 800 اتفاقية بقيمة 52 مليار دولار في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المستشار الرئاسي الروسي وسكرتير اللجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أنطون كوبياكوف، اليوم السبت أن هذه الدورة من المنتدى شهدت توقيع أكثر من 800 اتفاقية بقيمة 3.8 تريليون روبل (52.2 مليار دولار أمريكي).

وقال كوبياكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية إن "رجال أعمال من جميع أنحاء العالم، بجانب رجال الأعمال الروس، وقعوا أكثر من 800 اتفاقية في ختام هذا المنتدى، وتشكل قيمة كل الاتفاقيات 3.86 تريليون روبل روسي"، لافتا إلى أن المنتدى في الدورة السابقة عام 2019 شهد توقيع 745 اتفاقية.

وأضاف كوبياكوف: "تم توقيع أكثر من 160 اتفاقية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتعاون الإقليمي، وأكثر من 110 اتفاقية في مجال التكنولوجيا المتطورة، ونحو 80 اتفاقية في قطاع المصارف و50 اتفاقية في مجال التعليم والعلم".

وانتهت فعاليات الدورة الـ 24 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي - في وقت سابق اليوم - بعد انعقاده أربعة أيام، حيث ركز المنتدى على الاقتصاد الروسي والعالمي والقضايا الاجتماعية والتطور التكنولوجي.