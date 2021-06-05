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الصومال تتهم كينيا بشن غارات جوية عشوائية

02:32 م السبت 05 يونيو 2021
الصومال تتهم كينيا بشن غارات جوية عشوائية

علم الصومال

مقديشو- (د ب أ):

اتهمت الصومال كينيا بشن غارات جوية عشوائية في بلدتي "الآدي " و"هيسا أوجور" في منطقة جيدو بولاية جوبالاند في 3 يونيو، في أحدث تصعيد للتوترات بين الدولتين الجارتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الصومالية أن الهجوم "هو أحدث مثال على عمليات قوات الدفاع الكينية التي تسفر عن مقتل وتشويه المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، الأمر الذي أصبح على نحو متزايد سمة مميزة سيئة لعمليات سلاح الطيران الكيني".

وأضافت وزارة الخارجية أن الصومال سوف تستعرض مخاوفها مع الاتحاد الأفريقي وسوف تبدأ عملية تشكيل لجنة دائمة للشكاوى في المنظمة الأفريقية لمحاسبة مرتكبي "التدمير غير المشروع للممتلكات" وإعادة الحقوق للضحايا.

ولم يجب المتحدث باسم الحكومة الكينية سيريس أوجونا على المكالمات التي تطلب ردا.

الصومال مقديشو غارات جوية كينيا

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