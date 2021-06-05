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اتفاق تاريخي لوزراء مالية مجموعة السبع بشأن ضريبة شركات التكنولوجيا

02:25 م السبت 05 يونيو 2021
اتفاق تاريخي لوزراء مالية مجموعة السبع بشأن ضريبة شركات التكنولوجيا

مجموعة السبع

لندن- (د ب أ):

توصل وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى خلال اجتماعهم في لندن إلى اتفاق تاريخي بشأن فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات، بحسب ما ذكره وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في تغريدة على "تويتر"، السبت.

وأضاف "إنني سعيد لأن أعلن اليوم بعد سنوات من المناقشات أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي".

واتفق وزراء دول مجموعة السبع على الحد الأدنى لضرائب الشركات على شركات كبرى، بنسبة 15% على الأقل، يتم فرضها على أساس كل بلد على حدة.

وهذا التقدم هو أساس مهم لمزيد من الاتفاق، خلال منتدى مجموعة العشرين.

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