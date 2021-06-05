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"قطار الحرمين" يعلن وفاة شخص دهسًا على الخط الحديدي في مكة

02:21 م السبت 05 يونيو 2021
"قطار الحرمين" يعلن وفاة شخص دهسًا على الخط الحديدي في مكة

قطار الحرمين السريع

وكالات:

أعلن قطار الحرمين، السبت، وقوع حادث دهس شخص كان موجودًا على مسار الخط الحديدي في مكة؛ مما أدى إلى وفاته.

وتفصيلًا؛ قالت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات (مشغل قطار الحرمين السريع): في حوالى الساعة 9:05 صباح اليوم، وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بُعد أربعة كيلومترات من محطة مكة المكرمة، وأدى ذلك إلى وفاته، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه.

وأعربت الشركة "عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع الحادث، وتسأل الله أن يتغمد المتوفى بواسعة الرحمة".

وأهابت بالجميع أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي، وخطورة الاقتراب منه؛ لضمان سلامة الجميع.

وتابعت: "تعتذر الشركة لجميع العملاء عن تأخر بعض الرحلات صباح اليوم بسبب الحادث، وتؤكد استئناف جميع الرحلات المجدولة وفق مواعيدها".

قطار الحرمين دهس شخص مكة

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