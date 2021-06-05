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مظاهرة ضد هيمنة "الإخوان" على برلمان تونس.. ومحتجون: انتهى ربيعكم

02:16 م السبت 05 يونيو 2021
مظاهرة ضد هيمنة "الإخوان" على برلمان تونس.. ومحتجون: انتهى ربيعكم

احتجاجات تونس

وكالات:

انطلقت، السبت، مسيرة للحزب الدستوري الحر في اتجاه مجلس نواب الشعب بقيادة رئيسة الحزب عبير موسي، للمطالبة بتحرير البرلمان التونسي مما وصفه بـ"ديكتاتورية الإخوان".

ووفق إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، منعت القوات الأمنية عدد كبير من المحتجين من الوصول إلى البرلمان.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان جاء فيها: "لا إصلاح اقتصادي في ظل الإخوان" و"انتهى ربيعكم" و"مجلس القمع والاعتداء على المعارضة لا يلزمنا".

وأمام المتظاهرين، طالبت زعيمة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، برحيل حكومة المشيشي، مضيفة: "نطالب حكومة تونس بالتراجع عن رفع الأسعار ونطالب بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان".

وتابعت: "حركة النهضة عسكرت مجلس النواب.. الإخوان يجلبون الدمار لتونس".

وفي وقت سابق، قال الحزب الدستوري الحر إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي "إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس".

وفي مطلع مايو، قادت موسي مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، وقالت إنها "السبيل الوحيد للتعبير دون مخاطر صحية".

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