صحيفة: العدل الأمريكية حاولت الحصول على رسائل البريد الإلكتروني لـ4 صحفيين

نيويورك- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأمريكية حاولت الحصول على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأربعة من صحفي الصحيفة في محاولة لتحديد هوية المصادر.

وقال ديفيد ماكرو، أحد محامي الصحيفة، إن تلك الجهود بدأت في عهد إدارة دونالد ترامب واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ماكرو للصحيفة أمس الجمعة أن إدارة بايدن أخبرت بعض كبار المسؤولين البارزين بالصحيفة بشأن الحاجة إلى السجلات ولكن أصدرت أمرا بعدم النشر حتى لا يصبح الأمر علانيا.

وقال ماكرو إنه سُمح له التحدث بشأن هذه المسألة بعدما رفعت محكمة اتحادية أمر عدم النشر الذي كان ساريا منذ الثالث من أذار/مارس، بحسب الصحيفة.

وحاولت وزارة العدل الحصول على سجلات البريد الإلكتروني من شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت والتي تدير نظام البريد الإلكتروني الخاص بالصحيفة، ولكن الشركة لم تقدم المعلومات المطلوبة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أنتوني كولي في بيان للصحفية إن إدارة ترامب تحركت لتأجيل تنفيذ الأمر "في مناسبات عدة في الشهور الأخيرة" ثم "تحركت طواعية لسحب الأمر قبل تقديم أي سجلات".