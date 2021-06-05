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صحيفة إماراتية "تثمن" جهود مصر لاستكمال التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

10:18 ص السبت 05 يونيو 2021
صحيفة إماراتية "تثمن" جهود مصر لاستكمال التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

أرشيفية

أبوظبي- أ ش أ:

أشادت صحيفة "الخليج" الإماراتية بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد اجتماع بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، موضحة أن هناك مستحقات لها علاقة بطبيعة المفاوضات السياسية والأمنية مع إسرائيل بشأن ملفات إعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وتثبيت وقف إطلاق النار، وكلها قضايا يجب أن تطرح في إطار فلسطيني جامع، ويكون القرار بشأنها موحداً؛ تأكيداً لوحدة القرار الفلسطيني.

وأشارت "الخليج "- في افتتاحيتها بعنوان "وحدة الصف الفلسطيني"، السبت- إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تتعامل مع المستجدات السياسية والأمنية، وفقاً للمصلحة الفلسطينية العليا، مؤكدة تقديرها لجهود مصر لاستكمال خطوات التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي أبوظبي إسرائيل فلسطين إعمار قطاع غزة

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