منتدى بطرسبرج: أكثر من 65 اتفاقية بين روسيا وقطر بمختلف المجالات

بوتين يستقبل امير قطر الشيخ تميم في الكرملين

بطرسبرج- (د ب ا):

وقعت روسيا وقطر أكثر من 65 اتفاقية تعاون تغطي مختلف المجالات، وذلك في إطار أعمال منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وأعلن عن توقيع الاتفاقيات وزير التجارة والصناعة القطري علي أحمد الكواري في إحدى جلسات الحوار التي عقدت في إطار أعمال المنتدى، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت.

ووفقا للوزير القطري، تم توقيع اتفاقيات تغطي مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والرياضة والبنية التحتية والزراعة.

وأشار الكواري إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الروسي بلغت حتى الآن 15 مليار دولار (استثمارات متراكمة خلال السنوات الماضية). وقال: "فيما يتعلق بالاستثمارات، فإن قطر هي الشريك الدولي الأكبر لروسيا".

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي يُعقد حضوريا، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة. ويختتم المؤتمر فعالياته اليوم.

وتشارك قطر في المنتدى كضيف شرف، ويبلغ عدد المشاركين هذا العام حوالي 5000 .