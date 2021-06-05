أفغانستان: مقتل 8 على الأقل من قوات الأمن في اشتباكات شمال البلاد

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤول أمني أفغاني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ثمانية على الأقل من أفراد قوات الأمن، من بينهم قائدا شرطة لمنطقتين بإقليم باغلان شمال البلاد، قتلوا في هجوم شنته حركة طالبان على منطقة "جولجا" بالإقليم، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وبدأ هجوم طالبان بعد منتصف الليلة الماضية من اتجاهات مختلفة باتجاه مركز منطقة "جولجا" في إقليم باغلان، واستمر حتى صباح اليوم السبت.

وأضاف المسؤول أن المنطقة ستسقط في أيدي طالبان، إذا لم يتم إرسال تعزيزات.

ومازال العنف يتصاعد في البلاد، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان على العديد من الجبهات.

وتحدث مسؤولو الأمن عن اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان في عشرة أقاليم على الأقل في الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب مسؤولين افغان ، استولت طالبان أمس الجمعة على منطقتي شنكاي وجيزاب في إقليمي زابل وأوروزجان على الترتيب جنوبى افغانستان .