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مقتل شخص في انفجار غاز بمنجم فحم وسط الصين و7 في عداد المفقودين

09:01 ص السبت 05 يونيو 2021
مقتل شخص في انفجار غاز بمنجم فحم وسط الصين و7 في عداد المفقودين

أرشيفية

بكين- (د ب أ):
لقي شخص حتفه، ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين عقب انفجار فحم وغاز وقع في منجم للفحم بمقاطعة خنان وسط الصين، بحسب ما ذكرته السلطات المحلية اليوم السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانفجار وقع حوالي الساعة 50ر5 بالتوقيت المحلي مساء أمس الجمعة، في منجم فحم تديره شركة خبي المحدودة للفحم والكهرباء، في مدينة خبي بمقاطعة خنان.

وأشارت السلطات المحلية إلى استمرار جهود البحث والإنقاذ.​

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