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منغوليا تسجل 1393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:00 ص السبت 05 يونيو 2021
منغوليا تسجل 1393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

أولان باتور- (أ ش أ)أ:
علنت وزارة الصحة المنغولية، اليوم السبت، تسجيل 1393 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 63 ألفا و978 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة - بحسب وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية - 6 وفيات جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 307 حالات.. مشيرة إلى تعافى 829 شخصا على مدار أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 53 ألفا و595 شخصا.​

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