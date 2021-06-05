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كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:37 ص السبت 05 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم االسبت تسجيل 744 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 143 ألفا و 596 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت تسجيل حالتين وفاة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1971.

كما تعافي من المرض 474 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 133 الفا و 763 حالة.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

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متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

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