فرنسا: 81 حالة وفاة ونحو 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا

باريس- (أ ش أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة، تسجيل 81 حالة وفاة و6 آلاف و953 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 109 آلاف و945 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 5 ملايين و701 ألف و29 إصابة.​