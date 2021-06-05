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فرنسا: 81 حالة وفاة ونحو 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا

01:33 ص السبت 05 يونيو 2021
فرنسا: 81 حالة وفاة ونحو 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أأرشيفية

باريس- (أ ش أ):
أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة، تسجيل 81 حالة وفاة و6 آلاف و953 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 109 آلاف و945 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 5 ملايين و701 ألف و29 إصابة.​

هذا المحتوى من

Asha
فرنسا حالات وفاة فيروس كورونا

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متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

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