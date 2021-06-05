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البرازيل: أكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا و38 ألف إصابة

01:12 ص السبت 05 يونيو 2021
البرازيل: أكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا و38 ألف إصابة

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، ألفا و454 حالة وفاة جديدة بكورونا، و37 ألفا و936 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الوزارة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ (كوفيد-19) المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 470 ألفا و842 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 16 مليونا و841 ألفا و408 إصابات.​

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البرازيل حالات وفاة فيروس كورونا

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265489

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15222

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194291

إجمالي المتعافين

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