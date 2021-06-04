الأردن يسمح للمسافرين متلقي تطعيم فيروس كورونا بالقدوم للمملكة

عمان - (أ ش أ):

أعلنت خلية الأزمة الأردنية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الجمعة، السماح للمسافرين متلقي تطعيم فيروس كورونا (مكتمل الجرعات وحسب نوع التطعيم) والحاصلين على شهادة تطعيم أو ما يثبت ذلك بالقدوم للمملكة، والاكتفاء بإجراء فحص (PCR) لهم من جهة القدوم خلال 72 ساعة التي تسبق صعودهم الطائرة من أول محطة مغادرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التعليمات المحدثة للمسافرين القادمين والمغادرين للمملكة، تضمنت أيضا استمرار العمل بشرط إجراء فحص (PCR) داخل أي مطار من مطارات المملكة للفئة العمرية التي تزيد على (5) سنوات وغير الحاصلين على شهادات التطعيم بمن فيهم غير مكتملي جرعات التطعيم، مشيرة إلى أنه لا تغيير على تعليمات حجر الأردنيين القادمين من الهند أو أي دولة أخرى يتم تسميتها لاحقاً.

كما يستمر العمل باعتماد فحص PCR الصادر من أحد المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية كشرط للصعود للطائرة من وجهة السفر في حال لم تتجاوز مدته (120) ساعة، واستمرار العمل بطلب التأمين الطبي لغير الاردنيين، وفي حال تبين تقديم المسافر لمعلومات مغلوطة سيخضع للغرامة الواردة في التعهد المنصوص عليه في المنصة.