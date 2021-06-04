احتجاجات محدودة بمناطق متفرقة بلبنان للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية

بيروت - (أ ش أ):

شهدت عدة مناطق متفرقة بلبنان، اليوم، احتجاجات محدودة للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وتوفير الدواء والوقود ولبن الأطفال والسلع.

وقام عدد من المحتجين بقطع الطريق في شوارع محدودة بمنطقة صيدا، فيما منع الجيش اللبناني محتجين من قطع طريق بيروت طرابلس عند منطقة محلة البالما.

كما قامت قوات الجيش بفتح مسالك ساحة عبد الحميد كرامي النور، بعد قطعها لبعض الوقت من قبل محتجين.

ويشهد لبنان ترديا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية التي عمقتها الخلافات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين مما أدى لتعطيل تشكيل حكومة جديدة رغم تكليف سعد الحريري رئيس تيار المستقبل بتشكيل الحكومة منذ شهر أكتوبر الماضي عقب استشارات نيابية ملزمة. وخلال الأيام الماضية باتت محاولات الضغط وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء أكثر صعوبة بعد بيانات باتهامات وإهانات متبادلة بين الأطراف المتنازعة على تشكيل الحكومة.