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الاتحاد الأوروبي يندد بقانون روسي يمنع زملاء نافالني من خوض الانتخابات

11:35 م الجمعة 04 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يندد بقانون روسي يمنع زملاء نافالني من خوض الانتخابات

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

انتقد الاتحاد الأوروبي قانونا وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إذ أنه يمنع أعضاء منظمات تعتبرها السلطات "متطرفة" من خوض الانتخابات.

وقال متحدث باسم منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن القانون "يعزز حملة منهجية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".

وجاء في البيان أن "هذا القانون الجديد هو أداة أخرى ضد الأصوات المعارضة والمنتقدة، ما سيحد من التعددية السياسية في روسيا"، مشيرا إلى أن من المقرر إجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر.

وقوبل القانون بانتقادات من جانب المعارضة الروسية، ووصفته بأنه قانون مستهدف "مناهض لنافالني"، في إشارة إلى المعارض المسجون ألكسي نافالني.

وكانت السلطات قد أدرجت من قبل فرق المعارضة بالأقاليم على قائمة المنظمات "المتطرفة".

الاتحاد الأوروبي بوتين جوزيب بوريل ألكسي نافالني

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