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مصادرة 15 ألف قرص أدوية مهربة داخل صيدلية بالجيزة

11:03 م الجمعة 04 يونيو 2021
مصادرة 15 ألف قرص أدوية مهربة داخل صيدلية بالجيزة

أدوية مهربة - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على مدير صيدلية بالجيزة؛ لاتهامه بحيازة أدوية مهربة جمركيا.

وعثر بحوزة المدير المسئول عن الصيدلية على 15 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، 5076 جهاز وقطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها بالأسواق.

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أدوية مهربة الجيزة الجمارك السلع الغذائية

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