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روسيا تنتج 74 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في بحلول نهاية يونيو

08:46 م الجمعة 04 يونيو 2021
روسيا تنتج 74 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في بحلول نهاية يونيو

لقاح سبوتنيك-V

موسكو - (د ب أ):

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في مقابلة خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي إن المنتجين يعتزمون توفير 60 مليون جرعة إضافية من لقاح سبوتنيك بحلول نهاية يونيو بموجب عقد تم توقيعه في مارس، بعد تسليم 14 مليون جرعة بموجب عقد تم توقيعه في بداية العام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويتطلب التطعيم باللقاح الروسي الحصول على جرعتين.

وستكون روسيا قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 60 مليون جرعة في الشهر اعتبارا من يوليو.

وأدت المشكلات التكنولوجية المتعلقة بتوسيع الإنتاج إلى فقدان ملايين الجرعات.

ولم يتم حل جميع المشكلات بعد، ولكن الهدف هو "صقل" التكنولوجيا بحلول نهاية يونيو.

وأوضح الوزير أن إنتاج لقاحات كوفيد- 19 الروسية الأخرى لم يصبح كبيرا بعد.

وتقوم روسيا بشحن مكونات اللقاح لتصديرها حتى لا تثقل كاهل الإنتاج المحلي.

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