السعودية واليمن يبحثان استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الرياض - (أ ش أ):

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

واستعرض الجانبان -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"- استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.