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السعودية واليمن يبحثان استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

08:43 م الجمعة 04 يونيو 2021
السعودية واليمن يبحثان استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر

الرياض - (أ ش أ):

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

واستعرض الجانبان -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"- استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.

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محمد بن سعيد آل جابر السعودية اتفاق الرياض اليمن

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