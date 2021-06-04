هندوراس تنقل سفارتها في الاحتلال إلى القدس قبل نهاية يونيو

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

تخطط هندوراس لنقل سفارتها في دولة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس الشهر الجاري، وهو قرار أعلنت عنه العام الماضي بعد أن فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الباب بنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المتنازع عليها في مايو 2018.

وأعلن مكتب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز أمس الخميس في هندوراس أن الخطوة ستتم في الأسبوع الأخير من يونيو.

وقال الرئيس إنه سيحتفل بمرور 30 عاما على زيارته الأولى لإسرائيل من خلال العودة بعد ثلاثة أسابيع لافتتاح السفارة.

واعترف ترامب من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، ثم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك، مما أثار غضبا في الخارج وبين السكان الفلسطينيين.

كانت جواتيمالا وكوسوفو من بين أوائل الدول التي حذت حذو أمريكا.

ويرى الفلسطينيون أن نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو بمثابة تأييد للسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.