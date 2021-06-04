فيسبوك يعلن تعليق ترامب لمدة سنتين‎

وكالات:

أعلن إدارة موقع "فيسبوك"، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمدة سنتين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأُغلقت مدونة ترامب، حيث كان يشارك بيانات مع مؤيديه بعد حظره من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل "تويتر" و"فيسبوك".

وأطلق ترامب الموقع، الذي أسماه "من مكتب دونالد ترامب" الشهر الماضي، للتواصل مع المؤيدين.

ويسمح الموقع الآن للمستخدمين فقط بإرسال عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم للتسجيل للحصول على تحديثات من الرئيس السابق.