أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة

واشنطن - (د ب أ):

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0719 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم ، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى قرابة 3ر33 مليون حالة إصابة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 79ر3 مليون حالة، بزيادة طفيفة عن ذات التوقيت أمس الخميس .

وشهدت ولاية واشنطن زبادة بلغت نسبتها 2ر0 % فى عدد حالات الإصابة بالفيروس مقارنة بالمعدل الذى بلغته فى نفس التوقيت أمس ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 438 ألفا و544 شخصا .

وسجلت ولاية ميشجان أكبر عدد من الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة حيث بلغ عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 62 شخصا .