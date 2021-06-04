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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس

06:25 م الجمعة 04 يونيو 2021
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس

مقاتلة روسية - أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):
أكد الأسطول الشمالي الروسي، أن طائرة تابعة له من طراز "ميغ 31" رافقت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية في منطقة بحر بارنتس.
وأشارت قيادة الأسطول - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن طائرة الدورية التابعة لسلاح الجو الأمريكي "P-8A بوزيدون" كانت على مقربة من الحدود الروسية.
وأضافت أنه بعد تحويل الطائرة العسكرية الأجنبية لمسارها بعيدًا عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها.
وتابعت أن طيران المقاتلة الروسية جرى بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يسمح بانتهاك الحدود الروسية.

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مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية أمريكا روسيا بحر بارنتس

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