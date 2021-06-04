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السعودية :استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

04:43 م الجمعة 04 يونيو 2021
السعودية :استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1201 إصابة، فيما وصلت نسبة حالات التعافي إلى 1322 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 455 ألفا و418 حالة مؤكدة .

وتم تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 438 ألفا و206 حالات، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7424 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9788 حالة، منها 1528 حالة حرجة.

وزارة الصحة السعودية الرياض السعودية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

800

متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

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