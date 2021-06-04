رئيس البرلمان العراقي: مشروع كبير سينطلق لإعمار محافظة صلاح الدين

بغداد - أ ش أ

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، عن مشروع كبير سينطلق قريبًا لإعادة إعمار محافظة صلاح الدين.

وقال الحلبوسي - في مؤتمر جماهيري بمحافظة صلاح الدين أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن مناطقنا والعراق عمومًا يحتاج إلى أشخاص مضحين بالخدمة وصادقين مع أنفسهم، وعلينا كمسؤولين أن نقف ونبني هذه المحافظات وفاءً لأبنائها الذين وقفوا ضد الإرهاب وتصدوا له بصدورهم".

وأضاف : "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا لبناء البلد، و كفى عبثًا بمستقبل العراق وحاضره"، لافتًا إلى أن هناك مشروعًا كبيرًا سينطلق قريبًا لإعادة إعمار محافظة صلاح الدين، وسنرفع رؤوسنا عاليًا بالمنجز على الأرض، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة الإعمار.

وقال رئيس البرلمان : "نحن وأخواننا يد بيد لبناء العراق، ويجب أن يتصدى أبناء البلد المخلصين للعمل".