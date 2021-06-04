رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة قائد القوات الجوية بسبب قضية تحرش جنسي

سول - (د ب أ):

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس "مون جيه-إن" قبل اليوم الجمعة استقالة رئيس أركان القوات الجوية الجنرال "لي سونج-يونج"، وذلك على خلفية تعرض ضابطة صف للتحرش من جانب زميل لها.

وتقدم الجنرال لي باستقالته من منصبه، قائلا إنه شعر بالمسؤولية عن ملابسات هذا التحرش الجنسي.

وتم العثور على الضحية، وهي رقيب أول، ميتة في مايو الماضي.

ويعتقد المحققون أن الضابطة انتحرت بعد الاعتداء عليها من قبل زميلها.

وتتهم عائلة الضحية رؤساءها بمحاولة التستر على القضية.

وأصدرت محكمة عسكرية، الأربعاء الماضي ، مذكرة توقيف بحق ضابط في سلاح الجو قيل إنه تحرش بالرقيبة في سيارتها وهي في طريقها إلى القاعدة المشتركة في مدينة سوسان الغربية. ويعود تاريخ القضية لنحو ثلاثة أشهر.

وقد أبلغت الضحية عن الحادث، لكن رؤساءها حثوها على التوصل إلى اتفاق مع المتهم، حسبما أفادت تقارير إعلامية كورية جنوبية.

وأشارت التقارير إلى أن قادة سلاح الجو لم يطلعوا وزارة الدفاع بشكل كامل على القضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية أنه تم إعفاء اثنين من رؤساء الجندي السابقين من واجباتهم الرسمية أمس الخميس، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق معهم بتهمة الإهمال في أداء الواجب ومحاولة الإكراه.

وقد أمر الرئيس مون بإجراء تحقيق شامل في القضية.