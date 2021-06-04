قطر تنصح إيران ودول الخليج بالجلوس سويا في حوار إقليمي

بطرسبرج (روسيا) - (د ب ا):

نصحت دولة قطر ايران ودول الخليج بالجلوس سويا في حوار إقليمي، معربة عن استعدادها للقيام بدور الوسيط النزيه.

جاء ذلك في خلال مشاركة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في جلسة حوار "غرب آسيا وشمال إفريقيا خطوات نحو الاستقرار" في إطار أعمال منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا اليوم الجمعة، بحسب قناة "أر تي عربية"الإخبارية الروسية.

وقال وزير الخارجية القطري "إن إيران جارنا القريب والعلاقات الطيبة معها أمر مهم ويهمنا، ونحن جاهزون أن نلعب دور الوسيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة.

وشدد وزير الخارجية القطري على أنه يمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر، وقال: "نصيحتنا لإيران ودول الخليج هي دعونا نجلس سويا في حوار إقليمي".

ولفت بن عبد الرحمن إلى أن هناك توافقا بشأن المبادرة العربية واللجنة الرباعية لحل الصراع في الشرق الأوسط، معتبرا أن اتهام إسرائيل لقطر بتمويل بعض المنظمات الإرهابية جزء من حملة تضليل تعرضت لها الدوحة.

وأكد أن قطر تفعل كل ما بوسعها ماليا لإعادة إعمار البنى التحتية في غزة، وهي تساعد العائلات الفلسطينية الفقيرة حيث تقدم 100 دولار لكل عائلة.

وشدد على أنه كل ما تقوم به قطر في غزة يندرج ضمن القانون الدولي والاتفاقات الدولية.

وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية طالما لم يحدث تغيير على الأرض.

وعن لبنان، قال وزير الخارجية القطري إن الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير.

وأكد أنه لا يجب أن يكون هناك تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي سينعقد بالحضور الشخصي (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5 آلاف، وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد كبير وبصفة ضيف شرف.