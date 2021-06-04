رئيس الوزراء الياباني يلتقي بايدن على هامش قمة مجموعة السبع

طوكيو - أ ش أ

كشفت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يرتب لعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة السبع في بريطانيا الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر، قولها " إن سوجا قد يجتمع أيضًا بشكل منفصل مع قادة آخرين من مجموعة السبع ".

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يناقش سوجا وبايدن القضايا العالمية بما في ذلك جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ، وقد ينضم إليهما أيضا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه.إن في اجتماع ثلاثي.

ومن المتوقع أن يؤكد سوجا وبايدن على التعاون وسط النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين وكذلك بشأن الجهود المبذولة لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية فيما سيكون اجتماعهما الثاني، بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى واشنطن أبريل الماضي.

وتعقد مجموعة السبع- بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية- قمة في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري، مع زعماء أستراليا والهند وجنوب إفريقيا وجنوب إفريقيا.