روسيا: قد نرفض استخدام الدولار في عقود الطاقة في حال استمرت العقوبات الأمريكية

موسكو - أ ش أ

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قد ترفض استخدام الدولار في عقود الطاقة في حال استمرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وقال نوفاك في تصريحات صحفية على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي"، اليوم الجمعة:" في الحقيقة نحن نفضل عدم الابتعاد عن الدولار لأنه عملة دولية مستخدمة في الحسابات والمدفوعات".

وأضاف : "في حال واصلت واشنطن فرض عقوباتها على روسيا، فلن يكون أمامنا خيار سوى التخلي عن الدولار تدريجيا".

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستغير هيكلة صندوق الثروة السيادية الروسي وستتخلى نهائيا عن الدولار، عبر خفض استثمارات صندوق الثروة السيادية في الأصول الدولارية.