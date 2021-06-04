موسكو تعرب عن أملها في عدم تسييس عملية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أوروبا

موسكو - أ ش أ

أعرب رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن أمل بلاده بعدم تسييس عملية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوروبا.

وقال دميترييف، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة: "لم يصدر عن الوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية أي ملاحظات نقدية فيما يخص تسجيل لقاح "سبوتنيك V" حتى الآن ونأمل ألا يتم تسييس هذه العملية".

وأضاف:" أن ممثلي ما يسمى بشركات الأدوية الكبرى ودوائر سياسية مناهضة لروسيا يعملون كعملاء للحملة الإعلامية ضد اللقاح الروسي"، مشيرا إلى أن الهجمات على "سبوتنيك V" تجري في المقام الأول في الصحافة الأنجلوساكسونية.

وتابع ديميترييف:" أنه بالرغم من هذه الحملة، روسيا نجحت في نقل وجهة نظرها بشأن لقاحها المضاد لكورونا، بما في ذلك من خلال منصات اللقاح في شبكات التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن الحملة ضد العقار الروسي تهدف فيما تهدف إلى تقليل معدل التطعيم داخل روسيا نفسها.