إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان التهديدات الإقليمية



واشنطن-(د ب أ):

التقى رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس مع مسؤولين أمنيين أمريكيين كبار في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس في واشنطن في إطار سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية والتهديدات الإقليمية.

واجتمع جانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في البيت الأبيض حيث ناقش الاثنان "الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال وقف "العدوانية الإيرانية، مع تعزيز تحالف المعتدلين وحماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل" ، بحسب تغريدة لجانتس على تويتر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست " اليوم الجمعة أنه خلال الاجتماعات مع كبار مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية في واشنطن، ناقش جانتس التهديدات من إيران وغزة ولبنان، بالإضافة إلى مناقشة مشتريات الأسلحة.

من جهة أخرى، قال بيان للمتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع جانتس، حيث ناقشا الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإلتزام أمريكا الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل".

وأضاف البيان أن "بلينكن جدّد التأكيد على أهمية تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

و"شدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة والإنعاش في غزة، كما شدّد على حاجة الإسرائيليين والفلسطينيين للتمتع بتدابير متساوية من الأمن والازدهار والديمقراطية والكرامة"، وفقا للبيان.

وكان جانتس قد توجه أول أمس الأربعاء إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان.