أمريكا وفرنسا يبحثان قمة مجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا

واشنطن-(أ ش أ):

بحث مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان مع نظيره الفرنسي إيمانويل بون القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة ، بأن المستشارين الأمنيين بحثا خلال اجتماعهما في واشنطن القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو إلى جانب العمل على تعزيز وتحديث الناتو والتصدي للتحديات مثل النشاط الإلكتروني الخبيث المقرون بالفدية، والإرهاب.

وأضاف البيان أنهما تطرقا إلى ملفات روسيا والصين وإيران ومنطقة الساحل.

واتفق المسؤولان على مواصلة التنسيق بشأن قضية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ودعم المباحثات بشأن معالجة قضايا الضرائب الناجمة عن العولمة.