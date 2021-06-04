الهند تسجل أكثر من 132 ألف إصابة جديدة و2713 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 132 ألف إصابة

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 132 ألفا و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 28 مليونا و574 ألفا و350 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2713 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 340 ألفا و702 .

وأفادت بأن 207 آلاف و71 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 26 مليونا و597 ألفا و655 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و635 ألفا و993 شخصا.