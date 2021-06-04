Masrawy logo white

شركة طيران أمريكية تشتري 15 طائرة ركاب أسرع من الصوت

09:26 ص الجمعة 04 يونيو 2021
شركة طيران أمريكية تشتري 15 طائرة ركاب أسرع من الصوت

يونايتد

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد"، إبرام عقد مع شركة "بوم سوبرسونيك" لشراء 15 طائرة أسرع من الصوت تعمل على وقود مستدام، مشيرة إلى أنه إذا سارت الأمور وفق المخطط، فستتمكن من مباشرة نقل الركاب على متن هذه الطائرات، اعتبارا من 2029.

وقالت "يونايتد"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، "إن الاتفاق الذي أبرمته مع "بوم سوبرسونيك" ينص أيضا على إمكانية أن تشتري 35 طائرة إضافية من النوع نفسه".

وتطور شركة "بوم سوبرسونيك" الناشئة، ومقرها في مدينة دنفر، طائرة ركاب باسم "أوفرتشر"، يفترض أن تطير بسرعة 1.7 ماخ، أي ضعفي سرعة الصوت، ما يعني أن "يونايتد" ستتمكن بواسطة هذه الطائرة من تسيير رحلات تجارية تستغرق نصف الوقت الذي تستغرقه اليوم.​

هذا المحتوى من

شركة يونايتد شركة بوم سوبرسونيك واشنطن

الخبر التالى:

الهند تسجل أكثر من 132 ألف إصابة جديدة و2713 وفاة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

800

متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا