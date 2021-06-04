باكستان تسجل 1893 إصابة جديدة و83 وفاة بفيروس "كورونا"

إسلام آباد-(أ ش أ):

سجلت باكستان 1893 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 928 ألفا و588 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 83 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و105 أشخاص.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 856 ألفا و5 أشخاص، بعدما تماثلت 3431 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 51 ألفا و478 حالة.