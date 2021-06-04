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وزير المالية الروسي يعلن الاستغناء عن الدولار من احتياطيات صندوق الرفاه الوطني

08:23 ص الجمعة 04 يونيو 2021
وزير المالية الروسي يعلن الاستغناء عن الدولار من احتياطيات صندوق الرفاه الوطني

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

موسكو - أ ش أ:

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، تغيير في استراتيجية صندوق الرفاه الوطني، بالاستغناء عن الدولار.

وقال سيلوانوف، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، "إن وزارة المالية الروسية ستقوم بتغيير احتياطيات صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر، إذ ستقوم بالاستغناء عن الدولار، أي إيصال احتياطيات العملة الأمريكية إلى الصفر".

وأضاف أنه سيتم استبدال احتياطيات الدولار بعملات أخرى إلى جانب ذلك سيتم إضافة احتياطيات من الذهب إلى الصندوق، الذي يعد وسادة أمان لروسيا.

وأشار وزير المالية الروسي إلى أن احتياطيات الجنيه البريطاني سيتم رفعها لتبلغ حصتها 5%، وحصة اليورو إلى 40 %، أما اليوان فستتم زيادة حصته إلى 30%، كما أن حصة الذهب ستكون عند 20%.

جدير بالذكر أن موسكو أسست الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.​

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وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف صندوق الرفاه الوطني الاستغناء عن الدولار

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