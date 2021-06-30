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دبلوماسي روسي: يمكن رؤية الخطوط العريضة لاستعادة اتفاق إيران النووي

11:35 م الأربعاء 30 يونيو 2021
دبلوماسي روسي: يمكن رؤية الخطوط العريضة لاستعادة اتفاق إيران النووي

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينز

روسيا - (أ ش أ)

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، اليوم الأربعاء، إنه يمكن رؤية الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي على الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني خلال محادثات فيينا الجارية.

وأكد نيبيزيا - حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن العملية الدبلوماسية تسير على قدم وساق في فيينا لتحقيق الاستعادة الكاملة لاتفاق إيران النووي، مضيفًا أن الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي يمكن رؤيتها بالفعل.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن السياسة الأمريكية تجاه إيران لم تتغير بشكل عام في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لافتًا إلى أنه "مع الأسف، لم نر أي مراجعة فعلية لقرارات الإدارة الأمريكية السابقة، بل على النقيض الجانب الأمريكي يستمر في سياسة بذل أقصى ضغوط على إيران ويستمر في انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 2231".

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